Путин останется в Японии после G20 для обсуждения двустороннего сотрудничества

Осака, 29 июня. Президент России Владимир Путин останется в Японии после саммита G20 в Осаке, заявил журналист Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале.

«Саммит G20 закончился, начался рабочий визит Владимира Путина в Японию», — объявил журналист.

В рамках официального визита в Японию Путин и российская делегация проведут встречи, на которых обсудят двусторонние отношения стран, мирный договор, статус Курильских островов и многие другие вопросы.

Ранее в беседе с журналистами российский лидер подчеркнул, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами. Он констатировал, что реализация программ по развитию Дальнего Востока, включая Южные Курилы, будет продолжаться.

На полях G20 глава олимпийского организационного комитета Японии Есиро Мори пригласил президента Путина посетить игру чемпионата мира по регби между сборными РФ и Японии. Напомним, игры чемпионата мира по регби-15 пройдут на 12 стадионах в Японии с 20 сентября по 2 ноября.