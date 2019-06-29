Чего ждать от нового «химического» расследования специальной группы ОЗХО в Сирии

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас анонсировал начало работы группы по выявлению лиц, виновных в применении химического оружия в Сирийской Арабской Республике. Подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Западные политики больше не являются политиками. Зарубежные информагентства не могут называться средствами массовой информации. Международные организации или общества лишь имитируют озабоченность в сфере соблюдения прав человека.

Все перечисленное сегодня используется для информационной войны сугубо в геополитических и финансовых интересах. Заложником ситуации выступает зарубежная общественность, которая потеряла достоверные источники информации и ежедневно становится жертвой носителей политической пропаганды.

На Сирию опять обрушились несуразные обвинения. Уже второй месяц западные СМИ со ссылкой на международные и неправительственные организации усиленно повторяют избитые формулировки, возможно, пытаясь таким образом компенсировать отсутствие доказательств и фактов.

Как говорится, повторение – мать учения. А зомбирование сегодня крайне необходимо, чтобы убедить цивилизованное общество в искренности своих намерений на фоне «агрессивных действий» президента САР Башара Асада.

Список обвинений довольно обширный: от причастности к разрушению социальных объектов и уничтожения местного населения в Идлибе до применения отравляющих веществ в мирных населенных пунктах.

В ближайшее время к информационному штурму подключится международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Оказывается, еще в понедельник ее директор Фернандо Ариас анонсировал начало работы новой группы по расследованию предполагаемых терактов в Сирии с применением токсичных веществ.

Создание экспертной комиссии является результатом расширения полномочий организации, одобренное странами-членами в прошлом году в Нидерландах. Расширенный мандат позволяет миссии ОЗХО устанавливать виновников химических атак. Раньше такой прерогативой обладали международные суды и Совбез ООН.

Напомним, инициатором абсурдного решения выступила Великобритания. Если точнее, безумная идея пришла в голову Борису Джонсону, на тот момент главе внешнеполитического ведомства.

С позицией ушедшего в отставку Джонсона солидарна премьер-министр Соединенного Королевства, которой, возможно, тоже осталось недолго находиться у власти. На переговорах с президентом России Владимиром Путиным в японской Осаке Тереза Мэй сообщила о незамедлительных решительных действиях со стороны Лондона в случае якобы очередного применения химического оружия Дамаском.

Обвинения в химатаках – излюбленный прием западных дипломатов, который неоднократно использовался для оправдания агрессии в отношении суверенных государств. Достаточно вспомнить выступление Колина Пауэлла и его пробирку в Совбезе ООН, после чего последовал удар по Ираку.

С учетом расширенных функций специалистов ОЗХО для оправдания агрессии не понадобится трясти емкостью с непонятным веществом. Достаточно просто дождаться «заочного» вердикта, вынесенного рабочей группой ОЗХО. Неважно, какие доказательства и где обнаружат так называемые эксперты, итог будет в пользу западных политических элит. Иначе никакого смысла в инициативе Туманного Альбиона нет.

Великобритания есть и остается одним из главных рупоров, а также спонсоров прозападной пропаганды. С одной стороны, британское правительство продолжает финансировать такие псевдогуманитарные структуры, как «Белые каски». С другой, в Лондоне понимают, что материалы, предоставленные «волонтерами», скомпрометировавшими себя тесным сотрудничеством с боевиками, вряд ли можно будет во второй раз использовать для оправдания агрессии без ответных последствий.

Другое дело, если «нужные» выводы будут предоставлены не какой-то британской НКО, а организацией с мировым именем, не запятнанной грязными связями с радикальными исламистами.

Член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко признался в интервью корреспонденту ФАН, что, к сожалению, очень сомневается в честности и независимости той спецгруппы, которая приступила к новому расследованию в САР.

«Мы видим явную политизацию деятельности Организации по запрещению химоружия, которая произошла при активном участии Великобритании и Соединенных Штатов. Поэтому, безусловно, есть большое недоверие к объективности и прозрачности очередной комиссии. С другой стороны, существует масса свидетельств того, как террористы обстреливали мирных жителей боеприпасами с химическим оружием, применяя, в частности, хлор. И этого не возможно не заметить при проведении расследования», — подчеркнул эксперт.

Тем не менее в ходе всех предыдущих командировок в Сирию сотрудники ОЗХО умудрились не обнаружить этих очевидных фактов, и ждать от них другого теперь вряд ли стоит, поскольку заказчиками новой миссии по-прежнему являются Лондон и Вашингтон.