Трамп рассказал о судьбе внесенной в «черный список» компании Huawei

Осака, 29 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин ведут переговоры об исключении компании Huawei из «черного списка» Минторга США.

Американский лидер принимает участие в саммите G20 в японской Осаке. Трамп провел ряд двусторонних встреч. По его словам, американская и китайская стороны обсуждают судьбу Huawei.

«Мы будем обсуждать Huawei, но (также) и торговую сделку. Мы много что обсуждаем», — сказал Трамп журналистам.

В мае власти США запретили Huawei покупать компоненты американских производителей. Вашингтон обвиняет компанию в сотрудничестве с китайской разведкой и в возможной слежке за клиентами.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил беспокойство из-за покупкий Турцией российских ЗРК. Американский президент назвал это «проблемой», которую нужно решать. Американская администрация рассматривает различные варианты, добавил он.