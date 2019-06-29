Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Трамп рассказал о судьбе внесенной в «черный список» компании Huawei

39
0 Оставить комментарий

Трамп рассказал о судьбе внесенной в «черный список» компании Huawei

Осака, 29 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин ведут переговоры об исключении компании Huawei из «черного списка» Минторга США.

Американский лидер принимает участие в саммите G20 в японской Осаке. Трамп провел ряд двусторонних встреч. По его словам, американская и китайская стороны обсуждают судьбу Huawei.

«Мы будем обсуждать Huawei, но (также) и торговую сделку. Мы много что обсуждаем», — сказал Трамп журналистам.

В мае власти США запретили Huawei покупать компоненты американских производителей. Вашингтон обвиняет компанию в сотрудничестве с китайской разведкой и в возможной слежке за клиентами.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил беспокойство из-за покупкий Турцией российских ЗРК. Американский президент назвал это «проблемой», которую нужно решать. Американская администрация рассматривает различные варианты, добавил он.

 

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров