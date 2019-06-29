Экс-депутат Рады объяснил, почему украинцам будет не до смеха 1 января

Отвечая на вопрос журналистов о том, что будет 1 января 2020 года, когда закончится срок действия договора о транзите российского газа через Украину, глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что «будет весело». Однако бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что украинцам явно будет не до смеха.

«Как будут развиваться события 1 января, вы спрашиваете. 1 января — Новый год, новогодний праздник. Ну а если Новый год, значит, будет весело», — ответил Миллер на вопрос о судьбе транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года, когда прекратится срок действия текущего транзитного контракта.

Его слова прокомментировал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, проработавший в V–VII созывах украинского парламента.

«Транзит российского газа через Украину реально под вопросом, потому что не достигли соглашения. А это значит, что Украина может вообще без газа остаться. Ведь даже газ, добываемый внутри страны, не доходит до регионов из-за устройства украинской газотранспортной системы. Чтобы собственный газ был подан украинским потребителям, нужно поддерживать в системе определенное давление с помощью технического газа. Лишившись транзита российского газа, Украина лишится газа вообще. А это уже энергетический коллапс», — сказал украинский политик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Олейник возмущен тем, что в действительности украинское руководство не занимается вопросом существования страны без транзита газа из России.

«Реально никто не думает о зиме, как и о цене газа. Нищие украинцы сегодня платят за газ по 300 долларов, а богатые европейцы — по 120, по 200 долларов. И это все один и тот же газ из России, но только прогоняемый для украинцев через Европу, за что людям приходится переплачивать, кормя коррупционную составляющую. Мы не видим, чтобы [президента Украины] Владимира Зеленского все это волновало. Он не собирает по этому поводу кабмин, не встречается с руководством «Нафтогаза». Уверен, он даже не будет пытаться отобрать энергетическую сферу страны у внешних управленцев из Вашингтона. Точно так же он не пойдет против внешнего управления в СБУ, Минобороны и других секторах. Его все устраивает, а он устраивает США», — считает Олейник.

По его словам, Украина сейчас готовится к приему через Польшу американского сжиженного природного газа, который будет еще дороже для украинских потребителей, чем нынешний.