Путин удивлен дискуссиями вокруг его интервью FT

Осака, 29 июня. Президент России Владимир Путин удивлен дискуссиями, которые вызвало его интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 в Осаке.

Путин прокомментировал многочисленные дискуссии вокруг его интервью FT.

«Откровенно говоря, для меня было полной неожиданностью, что это интервью — на самом деле я считал его таким обычным, проходным, рабочим, ничего такого нового я, как мне казалось, не сказал — вызвало такой интерес», — признался российский лидер.

Президент отметил, что темы из его беседы с журналистами были затронуты и на обсуждениях с некоторыми коллегами на G20. Путин пояснил, что кто-то из них разделял его взгляды, а кто-то «оппонировал и спорил» с ним.

В интервью Financial Times Путин выразил мнение, что либеральная идея себя изжила. Глава России убежден, что она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения​​​.

С российским президентом не согласился глава Европейского совета Дональд Туск. Глава Франции Эммануэль Макрон в свою очередь предположил, что либеральные демократии по-прежнему могут многое дать этому миру.

Британский музыкант Элтон Джон также не оставил без внимания интервью Путина и обратился к российскому лидеру, заявив, что категорически не согласен с его мнением о том, что политика, охватывающая многокультурное и сексуальное разнообразие, устарела.