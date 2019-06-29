Путин прокомментировал приглашение западных лидеров на 75-летие Победы

Осака, 29 июня. Россия достойно отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Осаку на саммит «Большой двадцатки».

Глава государства, говоря о приезде мировых лидеров на 75-летие Победы, заявил, что это их дело — приезжать в Россию на праздник или нет.