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Путин прокомментировал приглашение западных лидеров на 75-летие Победы

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Путин прокомментировал приглашение западных лидеров на 75-летие Победы

Осака, 29 июня. Россия достойно отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Осаку на саммит «Большой двадцатки».

Глава государства, говоря о приезде мировых лидеров на 75-летие Победы, заявил, что это их дело — приезжать в Россию на праздник или нет.

«Наше дело — пригласить», — подчеркнул российский лидер.

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Автор: Сергей Петров
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