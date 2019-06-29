Путин запросит у правоохранителей информацию по делу «Рольфа»

Осака, 29 июня. Президент России Владимир Путин на саммите G20 в японском городе Осака впервые прокомментировал так называемое дело «Рольфа».

Путин, комментируя дело «Рольфа», подчеркнул, что ничего не знает про основателя крупнейшего в России автодилера Сергея Петрова.

«Первый раз об этом слышу [об уголовном деле], — констатировал российский лидер, — я же здесь [в Осаке] находился. Это не та информация, которую мне докладывают в режиме онлайн. Я с ним не знаком, ничего не знаю о его бизнесе и никак не могу прокомментировать — справедливо или несправедливо».

При этом глава государства подчеркнул, что правоохранительные органы должны выявлять и пресекать любую противоправную деятельность.

«Но что касается этого случая, ничего вам не могу сказать, — уточнил российский лидер, — и, конечно, я не могу взять под свой контроль все дела подобного рода. Но я вам обещаю, что обязательно запрошу необходимую информацию».

Напомним, 27 июня Следственный комитет РФ возбудил против Петрова и ряда других руководителей «Рольфа» уголовное дело о выводе средств по подложным документам​​​.

В офисах компании, а также в домах фигурантов дела прошли обыски. По версии следствия, Петров вывел за рубеж и присвоил себе четыре миллиарда рублей, продав «Рольфу» по «многократно завышенной» цене акции компании «Рольф Эстейт».

Накануне один из топ-менеджеров «Рольфа», директор департамента развития бизнеса этого автодилерского холдинга Анатолий Кайро был задержан в Москве в рамках расследования уголовного дела.