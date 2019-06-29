Путин подтвердил, что тема освобождения украинских моряков поднималась на встрече с Трампом

Осака, 29 июня. Президент России Владимир Путин подтвердил, что тема освобождения украинских моряков, которые вторглись в территориальные воды России в ноябре 2018 года, поднималась на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита «Большой двадцатки».

«Эта тема поднималась, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему приоритетной в ходе нашего общения на «двадцатке», — отметил российский лидер.

По словам главы государства, Россия объяснила американской стороне, что там происходит. Путин отметил, что в данный момент в России идет судебное разбирательство по данному делу.

«Нужно дождаться (вердикта суда)», — добавил глава российского государства.

Напомним, три корабля ВСМУ вторглись 25 ноября в территориальные воды России и стали выполнять опасные маневры в Керченском проливе. На требования российских пограничников остановиться, украинцы никак не отреагировали. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией. Российский лидер подчеркнул, что тогда российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.