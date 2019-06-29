Осака, 29 июня. Соединенные Штаты готовы вносить вклад в решение глобальных экологических проблем, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке.

«Есть определенный позитив, на мой взгляд, и в американской позиции. То, что американцы заявили о своей готовности работать над экологической повесткой», — отметил российский лидер.

Глава государства также уточнил, что Вашингтон готов работать над экологической повесткой по своей программе, а не в рамках Парижского соглашения.

Напомним, саммит «двадцатки» прошел 28-29 июня. На полях саммита российский президент провел ряд встреч, в том числе с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.