Меркель рассказала о продолжении встреч по Сирии в «стамбульском формате»

Осака, 29 июня. «Стамбульский формат» по Сирии при участии РФ, Турции, Франции и ФРГ продолжит работу в течение года. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Глава немецкого правительства принимает участие в саммите G20. Ангела Меркель провела двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Она также обсудила ситуацию в Сирии с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом во время ужина 28 июня.

«Помимо обычной темы о минском процессе, которую мы обсудили, хотим продолжить «стамбульский формат» в течение этого года, то есть Эрдоган, Путин, Макрон и Меркель», — заявила канцлер.

Она пояснила, что планируется обсудить ситуацию в Идлибе и проблемы беженцев.

Ранее сообщалось, что 29 июня Путин встретился с Меркель на полях «Большой двадцатки». По словам пресс-секретаря президента России, Путин планировал обсудить с немецким канцлером проведение встреч в «нормандском формате» по Украине.