Меркель рассказала о продолжении встреч по Сирии в «стамбульском формате»
Осака, 29 июня. «Стамбульский формат» по Сирии при участии РФ, Турции, Франции и ФРГ продолжит работу в течение года. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Глава немецкого правительства принимает участие в саммите G20. Ангела Меркель провела двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Она также обсудила ситуацию в Сирии с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом во время ужина 28 июня.
«Помимо обычной темы о минском процессе, которую мы обсудили, хотим продолжить «стамбульский формат» в течение этого года, то есть Эрдоган, Путин, Макрон и Меркель», — заявила канцлер.
Она пояснила, что планируется обсудить ситуацию в Идлибе и проблемы беженцев.
Ранее сообщалось, что 29 июня Путин встретился с Меркель на полях «Большой двадцатки». По словам пресс-секретаря президента России, Путин планировал обсудить с немецким канцлером проведение встреч в «нормандском формате» по Украине.