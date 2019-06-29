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Меркель рассказала о продолжении встреч по Сирии в «стамбульском формате»

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Меркель рассказала о продолжении встреч по Сирии в «стамбульском формате»

Осака, 29 июня. «Стамбульский формат» по Сирии при участии РФ, Турции, Франции и ФРГ продолжит работу в течение года. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. 

Глава немецкого правительства принимает участие в саммите G20. Ангела Меркель провела двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Она также обсудила ситуацию в Сирии с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом во время ужина 28 июня.

«Помимо обычной темы о минском процессе, которую мы обсудили, хотим продолжить «стамбульский формат» в течение этого года, то есть Эрдоган, Путин, Макрон и Меркель», — заявила канцлер.

Она пояснила, что планируется обсудить ситуацию в Идлибе и проблемы беженцев.

Ранее сообщалось, что 29 июня Путин встретился с Меркель на полях «Большой двадцатки». По словам пресс-секретаря президента России, Путин планировал обсудить с немецким канцлером проведение встреч в «нормандском формате» по Украине.

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Автор: Ирина Селезнева
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