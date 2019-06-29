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Макрон заявил, что у него запланирована встреча с Путиным в ближайшие недели

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Макрон заявил, что у него запланирована встреча с Путиным в ближайшие недели

Осака, 29 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у него с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие недели запланирована новая двусторонняя встреча. Об этом глава Франции рассказал на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке.

Макрон сообщил, что с Путиным они обсудили разные кризисы, а также гражданскую войну на Украине.

«Я хотел бы, чтобы мы продвинулись конкретно в ближайшие недели, чтобы на уровне глав государств и правительств провести встречи в «нормандском формате», — добавил французский президент.

Вместе с тем Макрон добавил, что не надо проводить встречу в «нормандском формате» только ради встречи.

По его словам, в ближайшее время французские и российские министры проведут переговоры и «в последующие недели» пройдет его новая встреча с Путиным.

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Автор: Данила Копп
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