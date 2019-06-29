Президент Хаджимба пригласил россиян на отдых в Абхазию

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба призвал россиян приезжать отдыхать в его страну, так как его соотечественники — гостеприимные и доброжелательные люди, которые всегда ждут туристов из РФ. Абхазский государственный и политический деятель дал в Сухуме эксклюзивное интервью корреспонденту Федерального агентства новостей в кулуарах круглого стола «Хотят ли русские войны?», который был посвящен 25-летней годовщине начала миротворческой операции в зоне грузино-абхазского конфликта.

Летний сезон — время отпусков — в самом разгаре. Известно, что огромное количество туристов из России едет отдыхать в Абхазию. Правда, в последние годы то и дело появляются сообщения о различных противоправных действиях в отношении них, включая убийство. Поэтому никак нельзя было не обсудить эту тему с лидером РА.

«Вы знаете, к сожалению, конечно, это [криминал] имеет место, — признался Хаджимба. — Никто не говорит, что у нас нет таких преступлений. Однако они характерны и для многих других территорий, куда тоже приезжают туристы. Но хочу вас заверить, что мы работаем в данном направлении».

По словам абхазского президента, события двухлетней давности — убийство одного из российских туристов в селе Приморское, что в Гудаутском районе, — достаточно резонансно сказались на имидже Абхазии.

«В отличие от многих государств, которые также принимают российских туристов, где не всегда быстро и адекватно реагируют на такие вещи, мы раскрыли это преступление практически в течение недели, — отметил Хаджимба. — И виновные получили наказание, как говорится, по полной мере, они отбывают его».

Если же говорить о случаях мелких краж или хулиганства, они, к сожалению, были и в советское время, когда Абхазия входила в состав большого государства под названием СССР, напомнил лидер РА.

«Мы призываем россиян приезжать [к нам], — заявил он. — Здесь люди всегда добродушно встречали их. Те, кто был в тот же советский период времени в качестве туристов, гостей нашей маленькой республики, знают, что здесь доброжелательный и очень гостеприимный народ, и мы рады будем видеть их снова и снова. Мы всегда ждем россиян».

Напомним, в июле 2017 года прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело об убийстве российского туриста Андрея Кабанова и похищении членов его семьи. В результате разбойного нападения мужчине было нанесено два смертельных ножевых ранения. Кабанов отдыхал в Абхазии вместе с женой и двумя детьми, а также с еще одной семьей в составе четырех человек. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий. Вскоре местные силовики задержали двоих подозреваемых, те дали признательные показания, и им было предъявлено обвинение.

Полный текст интервью с Раулем Хаджимбой читайте на сайте РИА ФАН в ближайшее время.