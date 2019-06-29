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Путин заявил о планах вывести отношения с Египтом на новый уровень

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Путин заявил о планах вывести отношения с Египтом на новый уровень

Осака, 29 июня. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке заявил о планах вывести отношения двух стран на новый уровень.

«Отношения наши развиваются весьма энергично, в наших планах вывести двусторонние связи на новый, еще более продвинутый уровень», — сказал российский лидер.

Путин, напомнив, о подписанном в октябре прошлого года Договоре о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, заявил, что соглашение позволит воплотить поставленные цели в жизнь.

Глава российского государства отметил работу ас-Сиси в качестве сопредседателя саммита «Россия — Африка» и поблагодарил его за помощь в подготовке встречи, которая состоится осенью в Сочи.

«Надеюсь, что мы вместе поспособствуем тому, что отношения между Россией и странами Африки получили новый импульс в своем развитии», — приводит ТАСС слова российского лидера.

Президент Египта в свою очередь заявил, что уделяет особое внимание отношениям с Россией, отметил их «особую ценность».

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Автор: Данила Копп
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