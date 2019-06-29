Путин подтвердил планы посетить Саудовскую Аравию

Осака, 29 июня. Президент России Владимир Путин подтвердил намерение посетить Саудовскую Аравию осенью 2019 года. Об этом он сказал на встрече с кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом на полях саммита G20.

Глава государства поблагодарил короля Саудовской Аравии за приглашение. Он отметил, что рад возможности поговорить с наследными принцем по всем вопросам, которые представляют взаимный интерес.

Путин уверен, что переход председательства G20 к Саудовской Аравии будет способствовать решению многих вопросов.

«Со своей стороны будем делать все, что от нас зависит, чтобы поддержать вас в ходе вашего председательства», — сказал российский лидер.

Мухаммед бен Сальман сказал, что в последние годы отношения между двумя странами активно развиваются в сфере экономики, культуры и безопасности. Кронпринц заверил, что встречи помогают налаживанию доверительных отношений между Россией и Саудовской Аравией.

Ранее Путин предложил кронпринцу обсудить сотрудничество на энергетических рынках. В целом он положительно оценил результаты совместной работы.

В рамках работы саммита в Японии Путин также встретился с американским коллегой Дональдом Трампом, который остался доволен общением с российским лидером. Однако глава МИД России Сергей Лавров призвал не строить иллюзий относительно этой встречи.