Трамп обеспокоен покупкой Турцией российских С-400

Осака, 29 июня. Президент США Дональд Трамп выразил главе Турции Тайипу Эрдогану обеспокоенность из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Эрдоган и Трамп встретились на саммите G20 в японском городе Осака. На переговорах лидеры двух стран затронули вопрос о поставка в Турцию российских С-400.

«Президент выразил обеспокоенность потенциальным приобретением Турцией российских ЗРК С-400, — заявили представители администрации Трампа. — И призвал Турцию работать с США по оборонному сотрудничеству таким образом, чтобы укреплять альянс НАТО».

Напомним, ранее покупка российских ЗРК Анкарой вызвала возмущение в США. Вашингтон заявил, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если будет покупать С-400.

Американцы также допустили введение санкций. По их мнению, С-400 несовместимы со стандартами НАТО. Однако в турецком министерстве иностранных дел заявили, что российские С-400 будут использоваться независимо от систем Североатлантического альянса. Следовательно, закупка Турцией С-400 не сможет нанести ущерба истребителям F-35, а также не будет раскрывать связанную с ними чувствительную информацию.

В начале июня Эрдоган подтвердил, что Анкара не собирается отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.