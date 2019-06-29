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Путин предложил кронпринцу Саудовской Аравии обсудить сотрудничество на энергорынке

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Путин предложил кронпринцу Саудовской Аравии обсудить сотрудничество на энергорынке

Осака, 29 июня. Президент России Владимир Путин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом на полях саммита G20 в Осаке.

Путин предложил наследному принцу обсудить сотрудничество на мировом энергетическом рынке. Глава государства подчеркнул, что ситуация развивается успешно, в том числе благодаря усилиям руководства Саудовской Аравии.

«Рад возможности обменяться с вами соображениями о том, как мы будем строить нашу совместную работу на мировых энергетических рынках», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что уже обсудил некоторые вопросы с кронпринцем накануне. Он отметил, что работа по стабилизации энергетического рынка имеет положительные результаты.

За два дня работы форума Путин провел ряд встреч с лидерами стран «Большой двадцатки». Он встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмануэлем Макроном, американским лидером Дональдом Трампом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими главами государств.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп оценил встречу с Владимиром Путиным. Он поблагодарил российского лидера за общение и назвал его «прекрасным парнем».

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Автор: Ирина Селезнева
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