Пушков оценил заявление обиженного Порошенко о встрече Путина и Трампа

Москва, 29 июня. Российский сенатор Алексей Пушков оценил в Twitter заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев не предупредили о встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки».

Член Совета Федерации отметил, что для нынешней Украины много тревожных сигналов. По его словам, подобные звонки раздались и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге.

«Украина привыкла быть на авансцене — там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны. Придется занять причитающееся ей место», — написал член Совета Федерации в своем блоге.

Пушков добавил, что «Украине надо быть скромнее».

Ранее пятый президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в социальной сети Facebook, что Киев впервые не предупредили о встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшейся накануне в японской Осаке в рамках саммита «Большой двадцатки». Он назвал это «тревожным звонком» для всей страны, а не только для «новой власти». По его словам, раньше перед любыми контактами с Москвой западные партнеры «согласовывали позицию» с Киевом. В течение прошедших пяти лет никому в голову не приходило договариваться о чем-то с Кремлем без Украины, добавил обиженный Порошенко.

Напомним, в пятницу в японской Осаке Путин и Трамп провели переговоры, их встреча длилась почти полтора часа. В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов, в том числе разоружения и реализации проекта «Северный поток — 2». Глава США на переговорах с Путиным также поднял тему освобождения украинских моряков, которые вторглись в территориальные воды России прошлой осенью. Глава российского государства в свою очередь «дал необходимые разъяснения» по данному вопросу.