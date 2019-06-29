Глава Европейской юридической службы Андрей Голощапов рассказал об эволюции и роботах-юристах

Андрей Голощапов, генеральный директор Европейской юридической службы, рассказал, что действительно важно для сервисной компании, какие продукты на рынке дистанционных юридических услуг сегодня наиболее востребованы и как внедрение новых технологий отражается на кадровой политике.

— Ваша компания уже третий год подряд награждается федеральной премией «Права потребителей и качество обслуживания». Что это значит для вас?

— Да, действительно, в этом году мы уже третий раз становимся обладателями премии «Права потребителей и качество обслуживания» в категории «Юридические услуги. Круглосуточная дистанционная правовая поддержка». Нам очень важна высокая оценка нашего сервиса, которую мы получили благодаря признанию клиентов, так как вся наша работа направлена в первую очередь на решение самых разных правовых вопросов, с которыми они сталкиваются каждый день.

Для нашей компании получение премии означает, что весь прошлый год, как и предыдущие два, мы шли в правильном направлении, а все наши действия, нацеленные на улучшение качества сервиса, нашли свой отклик у наших клиентов. Этот факт подтверждает и динамика прироста новых пользователей, и пролонгация договоров уже действующих клиентов. Судите сами: на текущий момент клиентская база ООО «ЕЮС» составляет более 2 000 000 пользователей среди физических лиц, более 115 000 — среди юридических лиц, а суммарный объем обращений в компанию уже преодолел отметку 4 000 000. Таким результатом по праву можно гордиться!

— Какие изменения произошли в вашей компании за год? Что нового вы предложили потребителям?

— В прошедшем году мы продолжили экспансию на новые рынки. Не могу не отметить, что выбранная стратегия позволяет нам выявлять незаполненные ниши и оперативно успевать разработать продукты для них. В группе компаний ООО «ЕЮС» есть отдельная структура — ООО «Лаборатория ЕЮС», целью которой является не только поиск решений, их анализ и последующий вывод на рынок готового продукта, но и разработка собственных решений внутренним IT-департаментом.

За прошедший год успешно были разработаны и выпущены на рынок такие проекты, как Legal Box (сервис, позволяющий защитить онлайн-бизнес от штрафов и рисков в рамках 152-ФЗ); «Налогия» (сервис по заполнению налоговой декларации и оформлению налогового вычета); «Честный бизнес» (сервис, позволяющий проверить контрагента); «Социальный помощник» (сервис с информацией о федеральных и региональных льготах); «Автопомощь на дороге» (сервис помощи на дороге владельцам транспортных средств) и другие.

В структуре ООО «ЕЮС Лаб» активно развиваются направления, наиболее востребованные сегодняшним рынком, — технологии искусственного интеллекта, распознавание голоса, распознавание документов, парсинг данных, предиктивная аналитика и прочее. В настоящий момент в «Лаборатории ЕЮС» тестируется порядка десяти сервисов и продуктов. Один из проектов компании — разработка автоматизированной платформы для оказания юридических консультаций Legal Cloud — так называемый «Робот-юрист». Платформа основана на четырех миллионах реальных юридических кейсов и предназначена для оказания услуг без участия профессиональных юристов. Ее разработка осуществляется на базе последних достижений в области NLP, а также технологий распознавания речи и нейросетей. В начале марта наш проект Legal Cloud стал резидентом фонда «Сколково», что, безусловно, еще больше повышает потенциал развития нашей компании в сфере высоких технологий.

— Вы активно занимаетесь разработкой инновационных продуктов в области Legal Tech, которые помогают клиентам в решении правовых вопросов. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.

— Следует сказать, что для Европейской юридической службы Legal Tech — это не модное веяние, а реальность, с которой мы живем последние семь лет. Внедрение Legal Tech — решений позволило нашей компании снизить расходы на обслуживание клиентов, а также повысить качество и скорость предоставления услуг. Развитие направления Legal Tech и внедрение инновационных технологичных продуктов в экосистему компании дают клиентам новые возможности для решения правовых вопросов.

Наши успехи не остались незамеченными, в 2018 году мы стали обладателями премии LEGALTECH LEADER 2018, проводимой фондом «Сколково» и компанией «Право.ру» за лучший результат в автоматизации юридической деятельности среди юридических компаний. В настоящее время за ЕЮС прочно закрепился статус лидера в области Legal Tech, а разработанные нами технологии позволяют двигаться дальше в выбранном направлении, становясь сильнее с каждым днем.

Назову разработки, которые уже сегодня доступны нашим клиентам: Legal Bot — робот-юрист на платформе мессенджера Telegram, который консультирует по четырем областям права и составляет документы; «Нострадамус» — сервис по аудиту правового поля клиентов на предмет рисков и возможностей; «Тезаурус» — юридическая база кейсов с интуитивно понятной логикой поиска необходимого вопроса; Legal Box — сервис, позволяющий защитить онлайн-бизнес от штрафов и рисков в рамках 152-ФЗ. Есть еще «Социальный помощник», «Налогия» и другие сервисы, представленные в экосистеме группы компаний ЕЮС и помогающие нашим клиентам решать их каждодневные правовые вопросы.

— Как, по вашему мнению, может сказаться роботизация на рынке труда?

— Если мы говорим про роботизацию или диджитализацию в плоскости юридических компаний, то стоит отметить, что в настоящий момент автоматизируются часто повторяемые процессы, однотипные, которые, как правило, брали на себя сотрудники невысокой квалификации, и техническая эволюция заставит их переходить на другой уровень, развивать свои компетенции, иначе они лишатся своего рабочего места. Но ситуация изменчива, с развитием технологий, повышением уровня качества автоматизированных сервисов экспансия Legal Tech на человеческие ресурсы будет продолжаться. Однако, как бы оптимистично все ни выглядело, в России есть свои стоп-факторы, которые затрудняют развитие отечественного Legal Tech. Во-первых, это объем рынка юридических услуг: например, рынок юридических услуг в США оценивается приблизительно в 437 млрд долларов. В то время как у нас он не превышает 1,5 млрд долларов. Во-вторых, относительно невысокая заработная плата юристов. В-третьих, невысокий уровень проникновения Legal Tech — продуктов в аудиторию. Поэтому революции не будет, будет, скорее, плавная эволюция юридического бизнеса, в структуре которого значимую часть процессов будут решать автоматизированные сервисы.

— Как внедрение подобных технологий отражается на кадровой политике вашей компании?

— Развитие Legal Tech — сервисов в ЕЮС — процесс уже привычный для нас, и он не прекращается. С одной стороны, мы делаем сервисы, направленные на внешнего клиента, позволяющие без участия юриста самостоятельно решать определенный объем правовых вопросов, с другой — наши разработки направлены на сотрудников нашей компании и позволяют автоматизировать внутренние процессы, качественно улучшить взаимодействие специалистов как в рамках одного подразделения, так и между разными департаментами. Наша цель — снижение издержек и повышение KPI сотрудников. Поэтому, когда мы говорим про Legal Tech, мы говорим про эффективность. Да, стоит отметить, что с каждым годом требования к кандидатам у нас растут, поэтому и новые сотрудники, и действующие должны постоянно повышать свою квалификацию, идти в ногу со временем.

— Что нам ожидать от компании ЕЮС в 2019-2020 годах? Чем планируете удивлять клиентов?

— Наших клиентов мы должны удивлять в первую очередь качеством сервиса и продуктами, которые уже выведены на рынок и будут представлены в ближайшее время. Наша задача — предоставить людям возможность пользоваться всеми существующими на сегодняшний день каналами коммуникации: мобильными приложениями, веб-интерфейсами, мессенджерами, чат-ботами и автоматизированными платформами для оказания юридических услуг на основе нейросети и с функциями распознавания голоса и документов. Все наши продукты ориентированы на удовлетворение потребностей клиента, заботу об их спокойствии, экономии времени и денег. Накопленный опыт и экспертиза позволяют нам быстро реагировать на новые тренды, а получение обратной связи от клиентов помогает выводить на рынок действительно полезные продукты.