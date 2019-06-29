Вашингтон, 29 июня. Специалист онкологического центра в Калифорнийском университете Бет Карлан рассказал о неочевидных симптомах рака у женщин.

Онкология яичников у женщин редко себя проявляет. В 90% случаев рак яичников женщин излечим, если его выявить на начальной стадии заболевания.

Онколог назвал малозаметные симптомы рака у женщин. По словам Бет Карлан, первыми симптомами рака яичников может быть вздутие живота, запоры, сытость после обычной порции пищи, боли в спине.

Специалист отметила, что многие женщины ждут 6-9 месяцев прежде чем обратиться к врачу. Она отметила, что такой вид рака появляется даже на в яичнике, а в брюшной полости.

Поэтому онколог призывает регулярно проходить обследования. Врачи считают, что к раку могут привести такие привычки, как употребление горячих блюд и напитков с утра.

Любители кофе тоже в группе риска из-за канцерогеров, которые образовываются при обжарке кофейных зерен. Ранее российский онколог назвал причины появления смертельных видов рака.