Ученые нашли связь между недосыпом и болезнью Альцгеймера

Сан-Франциско, 29 июня. Недосып у людей в пожилом возрасте может привести к развитию болезни Альцгеймера, заявили специалисты Калифорнийского университета в Беркли.

При проведении исследования ученые наблюдали за работой мозга 95 здоровых людей до 100 лет. Участники эксперимента прошли сканирование мозга при помощи ПЭТ.

Ведущий автор исследования Мэтью Уокер констатировал, что люди, в мозге которых был выявлено повышенное содержание тау-белка, жаловались на плохой сон. Эксперт пояснил, что спутанные белки могут привести к позднему развитию болезни Альцгеймера.

«Идея проста – мы должны улучшать сон людей для предотвращения развития болезни Альцгеймера, — приводит его слова Journal of Neuroscience. — Надеюсь, наша работа привлечет внимание коллег и вместе мы сможем определить период времени, в который лучше начинать терапию».

По мнению Уокера, лечить бессонницу можно с помощью когнитивно-поведенческой терапии. Он пояснил, что при полноценном отдыхе важные для человека данные переносятся в долговременное хранилище мозга, которое защищает воспоминания. При недосыпе эти «файлы» повреждаются и вызывают частичную потерю памяти человека.

Ранее психологи рассказали, как можно пережить развод и вернуть жизни яркие краски. По словам специалистов, многие люди после разрыва отношений впадают в апатию и думают, что жизнь закончилась.