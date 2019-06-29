Трамп назвал Путина «прекрасным парнем», а Россию «великой страной»

Осака, 29 июня. Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина «прекрасным парнем», а состоявшуюся накануне встречу «отличной».

Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке. Президенты обсуждали широкий ряд вопросов в течение полутора часов.

«Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», — заявил президент США обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину.

Трамп добавил, что на встрече обсуждались экономические вопросы, в том числе торговля. Американский лидер подчеркнул, что между «двумя великими странами — Россией и США» должна быть торговля.

Он охарактеризовал Путина, как «необычайного человека», и поблагодарил за общение.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российская и турецкая стороны обсуждали поставки ЗРК С-400. Эрдоган подчеркнул, что все находится под контролем.

Позднее Трамп выразил обеспокоеннсть. Он назвал «проблемой» поставки в Турцию российских ЗРК.