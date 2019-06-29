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Трамп назвал встречу с Си Цзиньпином «великолепной»

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Трамп назвал встречу с Си Цзиньпином «великолепной»

Осака, 29 июня. Американский лидер Дональд Трамп назвал встречу на саммите G20 с председателем Китая Си Цзиньпином «великолепной».

«Мы вновь на правильном пути», — приводит РИА Новости слова президента Соединенных Штатов.

Отношения между Пекином и Вашингтоном обострились в прошлом году, тогда эксперты заговорили о торговой войне между странами. В июле прошлого года американская сторона ввела 25% пошлину на импорт более 800 наименований китайских товаров, Пекин принял аналогичные санкции против США. В дальнейшем стороны стали обмениваться санкциями друг против друга.

Теперь США и КНР ведут переговоры о торговом соглашении.

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Автор: Данила Копп
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