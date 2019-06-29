Составлен топ-10 самых популярных китайских кроссоверов в России

Москва, 29 июня. Названа десятка самых популярных китайских кроссоверов в России. Рейтинг опубликовало агентство «Автостат-инфо».

За пять месяцев текущего года россияне приобрели 9229 кроссоверов и внедорожников китайских марок. Эксперты обратили внимание, что это на 10,5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Самым продаваемым в России китайским кроссовером остается Geely Atlas. С января по май было куплено 2335 таких автомобилей.

Второе место досталось Haval H6. За пять месяцев было приобретено 1846 машин.

Тройку лидеров замыкает Chery T21. За отчетный период было продано 960 автомобилей.

Четвертую строчку топ-10 занимает Chery Tiggo с 508 проданными автомобилями. Пятое место получил Lifan X60, 508 экземпляров которого были куплены за пять месяцев.

Далее в рейтинге следуют Dongfeng AX7 (454 проданных автомобиля), Haval H2 (337 реализованных машин), FAW Besturn X80 (331 сделка по продаже автомобиля), Zotye T600 (298 купленных машин), Geely Emgrand X7 (266 продаж).

Ранее автоэксперты Car.ru составили рейтинг лучших машин для начинающих водителей. При составлении топа специалисты поставили ограничение в стоимости автомобиля до 25 тысяч долларов (около 1,6 миллиона рублей). Авторы рейтинга посоветовали новичкам выбирать седан или хэтчбек.