Трамп поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Осака, 29 июня. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах на полях саммита «Большой двадцатки» обсуждали тему торговли между странами и «многого достигли» по этому вопросу. С таким заявлением выступил американский лидер в эфире телеканала «Россия-24».

Трамп подчеркнул, что встреча с российским президентом прошла отлично. По его словам, Путин «прекрасный и необычайный человек».

«Мы многого достигли, мы начали обсуждать торговлю. У нас должна быть торговля между Россией и США, двумя великими странами», — отметил Трамп.

Напомним, лидеры России и США провели в пятницу переговоры на полях саммита «Большой двадцатки», который проходит с 28 по 29 июня в японской Осаке. В ходе встречи стороны обсудили не только вопросы, касающиеся сотрудничества США и РФ, но и другие темы — Сирию, Венесуэлу, Иран и Украину.