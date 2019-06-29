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Спорт

Путина пригласили посетить матч сборных России и Японии по регби

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Путина пригласили посетить матч сборных России и Японии по регби

Осака, 29 июня. Глава олимпийского организационного комитета Японии Ёсиро Мори в ходе пресс-конференции на полях саммита G20 заявил, что пригласил президента России Владимира Путина посетить игру чемпионата мира по регби между сборными РФ и Японии.

Мори сообщил, что он смог встретиться с главой российского государства и передать ему приглашение на открывающий чемпионат мира по регби матч между сборными России и Японией.

«Я передал ему приглашение на эту игру», — передает РИА Новости слова Мори.

Путина пригласили посетить матч сборных России и Японии по регби

По словам главы японского олимпийского оргкомитета, российский лидер заявил, что «серьезно обдумает эту возможность».

Напомним, игры чемпионата мира по регби-15 пройдут на 12 стадионах в Японии с 20 сентября по 2 ноября. Российские регбисты в групповом этапе мирового первенства будут играть со спортсменами из сборной Ирландии, Шотландии, Японии и Самоа.  

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Автор: Данила Копп
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