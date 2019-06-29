Москва, 29 июня. Украинская певица Светлана Лобода отреагировала на интервью Елены Темниковой, в котором она рассказала о тайных романтических отношениях Максима Фадеева и Ольги Серябкиной.

Бывшая солистка группы «Serebro» Елена Темникова в шоу Ирины Шихман «А поговорить?» рассказала, почему ушла из коллектива. По ее словам, участницы группы стали друг от друга многое скрывать.

Темникова добавила, что Ольга Серябкина скрывала отношения с продюсером Максимом Фадеевым. Эти и другие недомолвки заставили ее покинуть группу.

Бывшая коллега Темниковой Ольга Серябкина ответила на заявление певицы. Она призналась, что состояла с ней в романтических отношениях. По словам артистки, роман между девушка был долгим. Серябкина сослалась на многочисленных друзей, которые были в курсе ситуации.

Эта информация шокировала публику. Певица Светлана Лобода отреагировала на новость об отношениях двух певиц. Лобода осудила Серябкину и Темникову за раскрытие тайны о прошлых отношениях.

В своем Instagram Лобода написала, что «тайны дома должны оставаться в доме». Однако многие поклонники Темниковой считают, что это очередной пиар-ход перед выходом нового сингла.