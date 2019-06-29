Минюст США запросил у Boeing данные о сборке 787 Dreamliner

Вашингтон, 29 июня. Министерство юстиции США запросило документы, касающиеся процедуры сборки самолета Boeing-787 Dreamliner, сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, ведомство направило в начале июня повестки нескольким сотрудникам завода Boeing в Норт-Чарлстон с просьбой предоставить документы о сборке лайнеров. Отмечается, что Минюст США, который проводит расследование причин крушения двух самолетов Boeing-737 MAX, заинтересовался некоторыми случаями «недоброкачественной работы» в процессе сборки Dreamliner.

Один из источников газеты отметил, что повестки были направлены группой тех же прокуроров, которые ведут расследование по 737 MAX. По его словам, несмотря на разницу в конструкции двух лайнеров, прокуроры, судя по всему, пытаются найти в работе компании нарушения, которые носят массовый характер. Собеседник издания добавил, что оказанное на Boeing давление может обернуться тем, что руководство компании вынуждено будет признать случаи недоброкачественной работы, чтобы избежать задержек в доставке самолетов покупателям.