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Иванка Трамп призвала страны G20 активизировать шаги по привлечению женщин в экономику

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Иванка Трамп призвала страны G20 активизировать шаги по привлечению женщин в экономику

Осака, 29 июня. Дочь президента США Иванка Трамп призвала страны G20 активизировать шаги по привлечению женщин в экономику. 

Общественный деятель Иванка Трамп принимает участие в саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке. Она агитирует за социальную справедливость.

По мнению Иванки Трамп, в этом заключается «разумная экономическая и оборонная политика» стран. Дочь американского президента сослалась на результаты исследований:

«Государства с более активным участием женщин в трудовой деятельности с меньшей вероятностью будут использовать инструменты насилия для решения международных конфликтов», — сказала она. 

Иванка Трамп выступила на специальном заседании о возможностях для женщин. Общественница подчеркнула, что женщины более чем в 100 странах мира не имеют тех же прав, что и мужчины.

Иванка Трамп открыла собственный бренд косметики и одежды в 2014 году. До 2018 года она пыталась совмещать бизнес и работу в Белом доме. Однако из-за критики со стороны простых американцев ей пришлось выбрать работу в Вашингтоне. 

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Автор: Юлия Шелковенко
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