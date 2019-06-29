Осака, 29 июня. Дочь президента США Иванка Трамп призвала страны G20 активизировать шаги по привлечению женщин в экономику.

Общественный деятель Иванка Трамп принимает участие в саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке. Она агитирует за социальную справедливость.

По мнению Иванки Трамп, в этом заключается «разумная экономическая и оборонная политика» стран. Дочь американского президента сослалась на результаты исследований:

«Государства с более активным участием женщин в трудовой деятельности с меньшей вероятностью будут использовать инструменты насилия для решения международных конфликтов», — сказала она.

Иванка Трамп выступила на специальном заседании о возможностях для женщин. Общественница подчеркнула, что женщины более чем в 100 странах мира не имеют тех же прав, что и мужчины.

Иванка Трамп открыла собственный бренд косметики и одежды в 2014 году. До 2018 года она пыталась совмещать бизнес и работу в Белом доме. Однако из-за критики со стороны простых американцев ей пришлось выбрать работу в Вашингтоне.