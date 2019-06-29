Фабрика по производству чая и кофе открылась в Дамаске

Дамаск, 29 июня. Предприятие по производству кофе и чая открылось в Дамаске, сообщил его глава Мухаммед Дауд.

Дуад отметил, что продукция фабрики поставляется в Тунис, Ливан, Иорданию, Россию и США. По его словам, американские бизнесмены, покупающие продукцию, продают тем, кто жил раньше на Ближнем Востоке, а сейчас живет в Штатах.

Директор предприятия сообщил, что ежедневно компания отправляет на рынок шесть тонн кофе и 30 тысяч упаковок различных сортов чая. По его словам, чай выращивают на плантациях в предгорных районах Сирии, кофе закупается за рубежом.

Руководство предприятия хочет закупить современную технику в Италии и расширить производство. По словам Дауда, до конца 2019 года в планах начать строительство здания под вторую очередь, сообщил ТАСС.

Во время войны промышленный район, где находится предприятие, был занят членами террористической организации. Два года назад армии Сирии удалось выбить боевиков оттуда.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2017 году было объявлено о победе в республике над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). В настоящее время сирийские власти занимаются восстановлением страны и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.