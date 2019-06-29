Депутат Рады назвал Климкина «позором украинской дипломатии»

Киев, 29 июня. Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, считает депутат Верховной рады Николай Скорик. Об этом он сказал в эфире канала NewsOne.

Президент Украины Владимир Зеленский пытается отправить Климкина в отставку. Но глава министерства иностранных дел никак не хочет покидать свой пост, добавил Скорик.

Он раскритиковал внешний вид Климкина, неопроятность которого неоднократно сравнивали с внешним видом экс-президента Украины Петра Порошенко и украинского политика Михаила Саакашвили.

«Я считаю, что Климкин — это вообще позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы», — пояснил депутат.

Элита государственной службы должна выглядеть соответствующим образом, отметил Скорик. При этом, пока Климкин занимает свой пост, Зеленскому трудно что-то изменить во внешней политике.

Поэтому ему важно провести внеочередные парламентские выборы, чтобы также поменять генпрокурора и руководство СБУ. У Зеленского есть ряд серьезных претензий к работе Климкина.

Так, министр не сообщил президенту об ответе Киева на российскую ноту по украинским морякам. Министр настаивает, что у его ведомства есть полномочия не согласовывать эти вопросы с главой государства.