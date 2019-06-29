Паводок в Иркутской области. На реке Ока прорвало дамбу. События дня. ФАН-ТВ

Саммит G20. День второй Саммит G20 продолжается в Осаке. 29 июня насыщенный день. Запланированы двусторонние переговоры, обсуждение лидерами стран «двадцатки» глобальных проблем и принятие важных для всего мира решений. Сегодня на полях саммита уже встретились главы России и Турции. Темой для обсуждения стали российские комплексы С-400. Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что поставка систем противовоздушной обороны идет без отсрочек. Главы государств отметили рост товарооборота. В прошлом году он стал выше на 16%. Также Владимир Путин встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. На повестке переговоров двусторонние вопросы, а также ситуация на Украине. Китай и США обсудили наболевший торговый вопрос. По словам президента Дональда Трампа, Вашингтон готов к «честной» сделке.

Джо Байден против расового неравенства Джо Байден привлекает потенциальных избирателей. Он уже начал говорить о проблемах, на которые, в случае победы, обратит внимание в первую очередь. Байден заявил, что будет бороться с расизмом и неравенством. Он упрекнул Трампа, что тот «поощряет ядовитую идеологию превосходства белой расы». Хотя ранее сенатор от Калифорнии Камала Харрис раскритиковала бывшего вице-президента за его слова, что он мог сотрудничать с силами, которые поддерживали расовую сегрегацию. Она напомнила, что Байден выступал противником «десегрегационных автобусов», которые должны были привести к расовому равенству в американских школах в 1970-х.

Паводок в Иркутской области В Иркутской области разрушительная вода. На реке Ока произошел прорыв дамбы. Власти эвакуируют местных жителей. Из-за прорыва может пострадать около 300 человек. ЧП произошло из-за повышения уровня воды в целом. Осложнена ситуация и в Нижнеудинске, Тулуне. Туда прибыли глава МЧС России Евгений Зиничев и полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Всего стихия нанесла урон 31 населенному пункту. Подтоплены более 3735 жилых домов, в которых проживает 9063 человек.