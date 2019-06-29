Трамп назвал «проблемой» покупку Турцией российских С-400

Осака, 29 июня. Ситуация с закупками С-400 Турцией «сложная», считает президент США Дональд Трамп. Об этом он сказал на полях G20 в Осаке во время встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Американский президент подчеркнул, что «ситуация сложная», но ее «обсуждают».

«Это, безусловно, проблема», — сказал Трамп.

Он добавил, что Вашингтон ищет различные варианты решения проблемы оборонных поставок Турции. Американское руководство заявило ранее, что Анкара не получит самолеты F-35, если купит российские ЗРК С-400.

Турецкие власти не меняли своей позиции по покупке ЗРК российского производства, несмотря на угрозы со стороны США. Первые комплексы должны поступить Турции в июле.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретился с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Президент Турции отметил, что процесс поставок идет без отсрочек, он контролирует процесс.

Владимир Путин на встрече отметил рост сотрудничества между странами. По его словам, только в 2018 году товарооборот увеличился на 16%. В 2018 году доходы Анкары от российских туристов составили 5 млрд долларов.