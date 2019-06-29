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ФАН публикует фото с места взрыва газа в жилом доме в Коврове

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ФАН публикует фото с места взрыва газа в жилом доме в Коврове

Владимир, 29 июня. В соседних домах выбило стекла при хлопке газа в многоэтажке в городе Ковров Владимирской области, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел на улице Зои Космодемьянской около полуночи. Соседи слышали грохот, которым сопровождался хлопок бытового газа, затем произошло возгорание.

ФАН публикует фото с места взрыва газа в жилом доме в Коврове

По предварительной информации, в пострадавшей квартире проживала семья. Сын некоторое время находился в психиатрической лечебнице.

Между родителями и молодым человеком произошел конфликт. Не исключается, что утечку газа мог устроить юноша. По данным СК РФ, погиб один человек, трое получили ранения.

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Автор: Ирина Селезнева
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