Путин заявил о серьезном pocте товapooбopoта между РФ и Typцией

Осака, 29 июня. Президент России Владимир Путин отметил рост товарооборота между РФ и Турцией. Об этом он сказал на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в японской Осаке.

В 2018 году рост товарооборота составил 16%, сказал российский лидер. Это серьезный показатель, добавил он.

«Мы с вами знаем, что с обеих сторон у нас достаточно солидный объем инвестиций по $10 млрд, и сейчас, думаю, это надо ускорить», — отметил Путин.

Глава государства также добавил, что растет туристический поток из РФ в Турцию. В прошлом году Турция приняла 6 млн туристов из России. В общей сложности Турция заработала порядка 5 млрд долларов на отдыхающих из РФ.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Глава немецкого правительства хорошо себя чувствовала на встрече с российским лидером.

Журналисты заметили, что Меркель ранее нездоровилось. Она пожаловалась на обезвоживание. Как только Меркель выпила воды, ей стало лучше.

В рамках работы форума глава государства встретился с президентами Франции и США — Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом. Путин обсудил с коллегами широкий круг вопросов.