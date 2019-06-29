Трамп посетит демилитаризованную зону между двумя Кореями

Осака, 29 июня. Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение посетить демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей.

По словам Трампа, он отправится в демилитаризованную зону между двумя странами и пригласил прибыть туда же лидера КНДР Ким Чен Ына. Президент США отправится в Сеул по окончании саммита G20 в японской Осаке.

«Да, мы туда поедем… Мы будет там», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о намерении посетить границу двух стран.

Глава Белого дома отметил, что его визит будет очень кратким, продлится всего «две минуты. В то же время Трамп напомнил представителям прессы о роли, которую он, пор его же словам, сыграл в демилитаризации Корейского полуострова.

«Если бы я не стал президентом, сейчас бы была война с Северной Кореей», — сказал президент США.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о приглашении Трампа Ким Чен Ыну провести короткую встречу на границе КНДР и Южной Кореи. О реакции Ына пока не сообщается, но в случае его согласия эта встреча станет третьей в истории двух стран.

В прошлом году Трамп и Ын встречались дважды, в Сингапуре и вьетнамском Ханое. После Сингапура президент США объявил, что стороны продвинулись в решении вопроса о денуклеаризации Северной Кореи, но встреча в Ханое закончилась на менее оптимистичной ноте.

Напомним, Южная Корея и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку в 1953 году между ними было подписано лишь перемирие, а не мирный договор. Тогда была организована демилитаризованная зона, проходящая по 38-й параллели и разделяющая две страны.