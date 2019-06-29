Хлопок газа произошел в жилом доме в Коврове, погиб один человек

Владимир, 29 июня. Следственные органы начали проверку по факту пожара, который произошел после хлопка газа в пятиэтажке в Коврове Владимирской области.

По предварительным данным, жертвой ЧП стал один человек. Еще трое получили тяжелые травмы, говорится в сообщении в СУ СК РФ по региону.

Информация о пожаре в квартире на улице Зои Космодемьянской поступила около 00.10. В квартире находились три человека, в том числе ребенок. Они получили травмы.

Данные о числе пострадавших уточняются. По одной из версий следователей, рассматриваются неадекватные действия молодого человека, который ранее выписался из специализированной клиники, пишет ТАСС.

На кухне, где произошел пожар, вырваны шланги газового оборудования. Место происшествия осматривают сотрудники МЧС. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, к ликвидации пожара привлекли 46 человек.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области прорвало дамбу. Спасатели эвакуировали более 400 человек с места ЧП, их разместили в местах временного проживания. Организовано питание и подача свежей воды.