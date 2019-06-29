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Россия

Названы сроки испытаний гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика»

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Названы сроки испытаний гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика»

Москва, 29 июня. В концерне «Калашников» назвали дату предварительных испытаний гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика».

Сейчас специалисты концерна работают над созданием опытного образца «Гвоздики», сообщает РИА Новости.

«Специалисты НПО «Молния» и концерна «Калашников» работают над созданием ракеты-мишени нового поколения «Гвоздика». Она позволит готовить специалистов противовоздушной обороны к защите стратегических объектов от гиперзвукового оружия», — рассказал представитель концерна на «Армии-2019».

По его словам, предварительные испытания ракеты-мишени планируется провести уже осенью текущего года.

На НПО «Молния» ранее подтвердили, что ведут опытно-конструкторские работы по созданию этой ракеты. Существующие мишени «Стриж» подходят к концу в войсках, а новая ракета-мишень позволит имитировать перспективные средства воздушной атаки.

Названы сроки испытаний гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика»

В мае президент России Владимир Путин заявил, что способы эффективной защиты от гиперзвукового оружия в России должны быть созданы раньше, чем в других странах, поскольку отечественные разработки в этой сфере опережают зарубежные аналоги. По словам лидера РФ, наша страна пока остается единственной, обладающей гиперзвуковым оружием.

«Мы прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится, и для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно», — заявил тогда Путин.

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Автор: Виталий Рыжков
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