Началась встреча Путина и Меркель на полях саммита G20

Осака, 29 июня. Президент России Владимир Путин проводит встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита G20 в японской Осаке.

Лидеры двух стран приветствовали друг друга и после рукопожатия сели за стол переговоров. 28 июня Владимир Путин в кулуарах встречи на высшем уровне уже коротко побеседовал с Меркель.

На повестке переговоров могут стоять двусторонние вопросы, а также ситуация на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал ранее, что Путин хотел обсудить с Меркель проведение встречи в нормандском формате.

Немецкий канцлер на встрече с Путиным выглядела бодро и хорошо себя чувствовала. При этом ранее журналисты заметили, что она дрожала всем телом. Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием, но после ей стало лучше.

В пятницу Путин уже побеседовал с французским президентом Эммануэлем Макроном. Последний заявил, что одним из обсуждаемых вопросов стала Украина и саммит в «нормандском» формате.

Ранее сообщалось, что на полях форума Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и американским президентом Дональдом Трампом. Президент России обсудил с турецким коллегой поставки С-400.

Беседа Путина и Трампа длилась один час 20 минут, стороны успели обговорить много вопросов. По некоторым оценкам, встреча прошла в «дружеской» атмосфере, оба лидера много шутили, в том числе о «вмешательстве в выборе» и «фейк-новостях».

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что оба президента настроены на диалог. При этом он подчеркнул, что не хотел бы «создавать иллюзии» вокруг этой встречи.