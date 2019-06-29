Прорыв дамбы произошел в Иркутской области, эвакуировано более 400 человек

Москва, 29 июня. Более 400 человек эвакуировали из города Тулун в Иркутской области из-за подъема уровня воды в реке Ия, сообщили в администрации.

На реке Ока произошел прорыв дамбы. Об этом рассказал предствитель администрации Куйтунского района Иркутской области во время совещания по ЧП.

Вечером 28 июня уровень воды составил 1037 см при критической отметке в 700 см. Людей разместили в пунктах временного пребывания, организовали подвоз свежей питьевой воды.

В общей сложности в 20 населенных пунктах области подтоплены 2,39 тысячи домов, более 2,5 тысяч земельных участков, повреждены 13 мостов, 16 участков дорог.

На месте происшествия находятся оперативные службы, спасатели оказывают необходимую помощь нуждающимся. Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что в Иркутской области эвакуировали более 800 человек из-за паводка и обильных дождей.