Алибасов пригласил в «На-На» трансгендеров со «смелыми идеями»

Москва, 29 июня. Продюсер Бари Алибасов объявил, что хочет обновить состав участников и приглашает в группу «На-На» трансгендеров.

По словам самого продюсера, в приоритете творческий потенциал артиста. Молодые люди должны предлагать «смелые и авангардные идеи», добавил он.

«В качестве кандидатов также будут рассматриваться и трансгендеры — дамы, сменившие пол и примкнувшие к сильной половине человечества», — сказал Алибасов, его слова передает «Пятый канал».

Рассматриваются кандидаты в возрасте 20-25 лет, рост не менее 178 см. Группа «На-На» основана Бари Алибасовым в 1989 году. В этом году проект отмечает 30-летие.

За время существования музыкального коллектива его состав неоднократно менялся, однако двое музыкантов из золотого состава Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин до сих пор продолжают выступать в группе.

На сегодняшний момент самый молодой участник «На-На» — Михаил Игонин, 28-летний музыкант родом из Волгоградской области. В одном из своих интервью Игонин заявил, что его хорошо приняли старшие товарищи. Он назвал проект Алибасова своей мечтой.