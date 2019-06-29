Путин предложил Эрдогану расширить инвестиционное сотрудничество России и Турции

Осака, 29 июня. Президент РФ Владимир Путин предложил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану расширить инвестиционное сотрудничество двух стран.

В ходе встречи, которая состоялась в субботу, Путин отметил, что рад возможности еще раз обсудить дела с президентом Турции. Российский лидер рассказал о показателях, демонстрирующих уровень взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

«Хотел бы сразу отметить рост товарооборота в 2018 году на 16%. Мы знаем, что с обеих сторон у нас солидный объем инвестиций по 10 миллиардов долларов, и сейчас, думаю, это надо ускорить. Мы решаем вопрос о создании инвестиционной платформы в объеме 900 миллионов евро», — сказал президент России на встрече с Эрдоганом.

Путин напомнил о крупных совместных проектах, один из которых — участие Турции в качестве страны-партнера в международной выставке «Иннопром», она пройдет в июле в Екатеринбурге. Президент обратил внимание и на рост туристических обменов.

«В прошлом году было шесть миллионов туристов из России в Турцию, это рекордный показатель. Естественно, не жадничают у нас туристы, умеют отдыхать. Доход турецких партнеров составил пять миллиардов долларов», — отметил Путин.

В ответной речи Эрдоган назвал лидера РФ «дорогим другом» и сказал, что в последнее время им удалось придать новый импульс российско-турецким отношениям. Президент Турции напомнил, в частности, о реализации проекта по строительству атомной электростанции «Аккую».

«Имеет большое значение сдача в 2023 году в эксплуатацию первой части АЭС. С другой стороны, мы придаем значение, чтобы неядерное оборудование было обеспечено с турецкого рынка», — заявил турецкий лидер.

Любовь российских туристов к Турции Эрдоган назвал дополнительным стимулом для туристической индустрии страны.