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Путин и Эрдоган обсудили поставку Турции российских С-400

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Путин и Эрдоган обсудили поставку Турции российских С-400

Осака, 29 июня. В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о поставках российских С-400.

По словам турецкого лидера, процесс поставки российских систем противовоздушной обороны С-400 в Турцию идет без отсрочек.

«Продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400 и относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе. Хочу отметить, что приоритетное значение для нашего сотрудничества имеет совместное производство ракет, включая передачу технологий. Насколько я понимаю, в процессе поставки нет какой-либо отсрочки», — сказал Эрдоган.

Встреча глав государств проходит сегодня в японской Осаке, где продолжается второй день работы саммита «Большой двадцатки».

Путин и Эрдоган обсудили поставку Турции российских С-400

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ранее глава Турции заявил, что Анкара рассчитывает получить первую партию С-400 в июле и не отступит от своих намерений, несмотря на давление со стороны США.

Напомним, решение Турции о приобретении российских комплексов ПВО стало причиной разногласий между Анкарой и Вашингтоном. Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы их партнер по НАТО и программе создания истребителей F-35 отказался от приобретения вооружений в РФ.

США утверждают, что С-400 невозможно интегрировать в систему противовоздушной обороны Североатлантического альянса. Вашингтон пригрозил заморозить участие Анкары в программе по F-35 и прекратить поставки самолетов и обучение полетов. Турция не отказалась от сотрудничества с Россией.

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Автор: Виталий Рыжков
© 2019 Федеральное агентство новостей
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