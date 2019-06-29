Путин рассказал о возможности продления СНВ-3

Осака, 29 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что перспективы продления СНВ-3 остаются, но «впереди еще большой путь».

Об этом российский лидер рассказал, общаясь с журналистами после двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом. Отвечая на вопрос одного из представителей прессы о перспективах продления договора о сокращении наступательных вооружений, Путин сообщил, что говорил на эту тему с Трампом.

«Об этом, конечно, говорили, но результат будет позже, надо пройти еще большой путь, чтобы о чем-то можно было сказать однозначно», — приводит слова президента России «Коммерсант».

Накануне лидеры России и США провели полуторачасовую двустороннюю встречу в Японии в рамках саммита G20 в Осаке.

В начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума Путин, встречаясь с главами мировых информационных агентств, сказал, что Москва не будет первой продлевать договор СНВ-3, поскольку не является инициатором его прекращения. Президент подчеркнул, что Россия неоднократно выступала с предложением продолжить переговоры по этой теме, но не находила понимания.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году действующими тогда президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он остается единственным соглашением между двумя странами о сокращении вооружений. Договор истекает в 2021 году. В Вашингтоне пока не дают однозначного ответа о намерении продлить его. Москва подтверждает готовность приступить к обсуждению этого вопроса.