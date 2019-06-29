Конгрессмены США встретятся с Зеленским в Киеве

Вашингтон, 29 июня. Украинское посольство в США анонсировало поездку делегации американских конгрессменов на Украину.

Как сообщает посольство, в ходе рабочей поездки члены Конгресса США встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с руководством компании «Нафтогаз Украины».

«Тридцатого июня — первого июля Украину посетит двухпартийная делегация Конгресса США во главе с лидером демократов в Палате представителей Стэнли Хойер. В состав делегации входят также республиканцы Том Кол и Гаррет Грейвс, а также представители Демократической партии Стив Коуэн и Вал Демингс», — гласит запись на странице посольства в Facebook.

Дипмиссия уточняет, что одной из главных тем обсуждения в ходе визита на Украину американских конгрессменов станет энергетическая безопасность страны.

Напомним, в конце 2019 года прекращает действовать контракт на транзит российского газа через украинскую территорию. Россия выдвигает ряд условий, выполнение которых обеспечит продление договоренностей о транзите.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Москва готова продлить контракт, если его условия будут экономически рентабельными. В качестве другого условия называется справедливое урегулирование всех судебных споров между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз».

Первый замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько рассказал, что ввод в эксплуатацию новых газопроводов, таких как «Северный поток —2», не предусматривает сокращения транзита по действующим маршрутам.

В «Нафтогазе» заявляют, что компания имеет возможность до конца текущего года подписать новый контракт на транзит российского газа в соответствии с законодательством Европейского союза — об этом сообщают «Известия».