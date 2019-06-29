Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном

Осака, 29 июля. Президент США Дональд Трамп пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться в Южной Корее.

Трамп вылетает в столицу Южной Кореи в субботу по завершении саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке.

«После нескольких очень важных встреч с председателем КНР (Си Цзиньпином — прим. ФАН) я поеду из Японии в Южную Корею для встречи с президентом Мун (Мун Чжэ Ином — прим. ФАН). Когда я буду там, если Ким Чен Ын сочтет нужным, я встречусь с ним на границе, в демилитаризованной зоне, чтобы пожать ему руку и поздороваться», — написал Трамп в своем Twitter.

Американский президент заявил, что не согласовывал предложение о встрече с северокорейским лидером.

«Я запустил пробный шар», — сказал Трамп, добавив, что они могут увидеться с Ыном «на пару минут».

В прошлом году Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались дважды, в Сингапуре и Ханое. После первой встречи президент США сообщил, что добился серьезного продвижения в сторону денуклеаризации Корейского полуострова, но второй саммит, который состоялся во Вьетнаме, не принес никаких положительных результатов, поскольку Пхеньян не пошел на условия, предложенные Вашингтоном.

Напомним, формально КНДР и Южная Корея находятся в состоянии войны, поскольку в 1953 году между ними было подписано перемирие, а не мирный договор. Зона демилитаризации проходит вдоль 38-й параллели, которая делит Корейский полуостров на две части.

Как сообщает RT, ранее в Белом доме подтвердили отправку послания Ким Чен Ыну, отметив, что лидеры КНДР и США продолжают обмениваться письмами.