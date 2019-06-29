Байден пообещал, что станет бороться с расизмом в США

Чикаго, 29 июня. Бывший вице-президент США Джо Байден пообещал бороться с расизмом и неравенством в случае победы в выборах главы государства.

С таким заявлением Байден выступил в Чикаго. Ранее сенатор от Калифорнии Камала Харрис в ходе дебатов раскритиковала его за «нетвердую» позицию в вопросе расового равноправия. Она припомнила Байдену его собственные слова о том, что в бытность сенатором ему удавалось сотрудничать с силами, поддерживающими расовую сегрегацию. Харрис напомнила, что он выступал противником «десегрегационных автобусов», которые должны были привести к ликвидации расовой сегрегации в американских школах в 1970-х.

«Обещаю вам, что если я буду избран президентом, я буду президентом, выступающим против расизма, продвигающим равенство и неразделимость в нашем обществе и во всех его институтах, в будках для голосования и в наших сердцах», — заявил Байден.

Бывший вице-президент сказал, что «уважает» сенатора Харрис, но сомневается, что 60 секунд беседы на дебатах позволяют выносить суждение о «продолжавшейся всю жизнь приверженности соблюдению прав человека».

Многие зрители, следившие за дебатами Байдена и Харрис, сочли его выступление неудачным из-за неспособности отразить «атаку» со стороны сенатора.

«Я всю жизнь боролся всем сердцем за то, чтобы права человека и избирателя соблюдались повсюду. Эти права не должны определять штаты, это обязанность федерального правительства, это конституционный вопрос — защита прав каждого американца. И это всегда было моей позицией», — сказал Байден позднее, выступая в свою защиту.

Претендент на высший пост США упрекнул действующего американского президента Дональда Трампа в том, что тот не осудил атаку ультраправых в Шарлоттсвилле, штат Виргиния. Тогда в ходе столкновений левых и ультраправых радикалов автомобиль въехал в толпу, погибла молодая женщина, а двое полицейских погибли при падении вертолета. Комментируя случившееся, Трамп заявил, что «хорошие люди были с обеих сторон», чем вызвал шквал критики в свой адрес.

«Наше президент продвигает ненависть и разделение, он поощряет ядовитую идеологию превосходства белой расы. Послушайте, наши дети смотрят на это!» —отозвался о Трампе Байден.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Байден обгоняет Трампа в начавшейся в США предвыборной гонке.