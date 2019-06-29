ЛНА получила приказ атаковать суда Турции у берегов Ливии

Триполи, 29 июня. Представитель ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари рассказал о приказе атаковать турецкие самолеты и корабли.

Спикер армии обвинил турецких военных в участии в вооруженном конфликте в Ливии на стороне так называемого «правительства национального согласия» (ПНС), возглавляемого Файезом Сарраджем. Как отметил официальный представитель ЛНА, военнослужащие турецкой армии принимали участие в боях в районе Триполи, а их беспилотники использовались при взятии города Гарьян.

«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар приказал командованию штаба ВВС атаковать турецкие корабли, как только они войдут в территориальные воды Ливии», — сообщил аль-Мисмари.

Он добавил, что Хафтар отдал приказ закрыть также воздушное пространство над Ливией для «направляющихся в Триполи турецких гражданских самолетов», а ливийским самолетам запретил летать в Турцию.

В пятницу силы ПВО Хафтара уничтожили беспилотный летательный аппарат, принадлежавший сторонникам ПНС. В ЛНА утверждают, что беспилотник был произведен в Турции. За день до этого силы Сарраджа заняли город Гарьян, расположенный к югу от Триполи. Ранее подразделения ЛНА вошли в Гарьян без боя.

Напомним, в начале апреля Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для «освобождения» ливийской столицы от «террористов». Вооруженные формирования, поддерживающие ПНС, начали в ответ операцию «Вулкан гнева».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что из-за военных действий в Ливии добыча нефти в стране сократилась в десятки раз.