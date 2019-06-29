Подельников Соболь, рисовавших подписи в ее поддержку, накрыли в Москве

Юрист так называемого «ФБК», кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, которая регулярно обвиняет конкурентов в фальсификации подписей, сама оказалась в центре скандала. Выяснилось, что правая рука одиозного блогера Алексея Навального, за плечами которой нет каких-либо успехов на политическом поприще, замешана в истории с подделкой подписей жителей Москвы.

Согласно данным полиции, в квартире одного из домов в центре столицы был обнаружен тайный штаб, в котором активно велась деятельность по изготовлению поддельных подписей в пользу юриста ОПГ Навального Соболь. По информации правоохранительных органов, на так называемой подпольной фабрике по подделке документов находились три человека, которые и занимались данной деятельностью.

Ранее на постояльцев вышеупомянутой квартиры пожаловались соседи. Как сообщает издание «Московская газета», полиция отреагировала на обращение и разобралась, что к чему.

Позже в паблике «ВКонтакте» «Пресненское. Пресня» было размещено видео, на котором запечатлен факт фальсификаций подписей в поддержку Соболь. На кадрах можно увидеть, как мужчина, которого сопровождает сотрудник полиции, стучится в дверь данной квартиры. Ее открыл молодой человек и сразу же попытался объясниться фразой: «Работаем, бланки заполняем». В помещении находились еще двое его «коллег». На момент прибытия нежданных гостей они работали над подписными листами. На месте были обнаружены нарисованные таблицы, вероятно, с графиком «сбора» подписей за Соболь и Яшина. Кроме того, на одном из столов лежала стопка агитационных листовок в поддержку Соболь.

«Подписи пишем, — сказал один из молодых людей, отвечая на вопрос о том, чем они занимаются. — Документы подготавливаем».

Стоит напомнить о плачевных результатах Соболь по сбору подписей. За первую неделю сбора подписей протеже Навального удалось собрать лишь около 500 штук из необходимых 4491. Соболь не остается ничего другого, кроме как обвинять других кандидатов-конкурентов в фальсификации автографов. Член ОПГ Навального уже обвинила в неправдоподобно быстром темпе сбора подписей противника своего союзника Ильи Яшина.