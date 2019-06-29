Глава МИД Испании оправдался за слова о России-«враге»

Москва, 29 июня. Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет «старый враг».

Посла Испании Вальдеррама Пареха вызвали в МИД России после того, как Боррель в интервью Periodiсo назвал Россию «старым врагом». Он также обратил внимание на то, что Москва вновь заявляет о своем присутствии в мире и «превращается в угрозу».

«Я думаю, что русские не так это поняли. Я не говорил, что Россия — враг Испании, я говорил о Европе. Я сказал, что Европа видит, как ее бывший защитник — Соединенные Штаты — перестает защищать ее и как вновь появляется ее бывший соперник или враг, имея в виду СССР», — заявил Боррель в новом интервью Periodiсo.

Дипломат выразил предположение, что «русские слишком остро реагировали», однако теперь, по его словам, все нормализовалось.

Ранее в МИД Испании заявили, что Россия «чрезмерно отреагировала, интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанных через европейскую призму». При этом в ведомстве выразили недоумение тем, что российская сторона предала данную тему огласке.

Позднее на встрече с главредами мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2019 президент РФ Владимир Путин ответил Боррелю на его заявления о России.

«Это просто бред какой-то очередной — какая-то угроза со стороны России в отношении Испании, которая находится на другой стороне европейского континента», — заметил российский лидер.

Путин посоветовал испанскому министру «заняться делом» и подчеркнул, что россияне любят Испанию и желают ей всего самого доброго.