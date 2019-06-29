Полиция нашла подпольный штаб по изготовлению фейковых подписей в пользу скандальной кандидатки Соболь

Кандидат в Мосгордуму и соратница Алексея Навального Любовь Соболь оказалась замешана в скандале с подделкой подписей жителей Москвы. При этом ранее она неоднократно выдвигала такие же обвинения в адрес своих соперников по предвыборной гонке.

Московская полиция обнаружила тайный штаб по изготовлению поддельных подписей в пользу скандалистки в одной из квартир в центре Москвы. Полиция прибыла по сообщению друга хозяина жилища и обнаружила троих людей, изготовляющих подписи в пользу Соболь, сообщает сетевое издание «ПравозащитникИнфо».

Ранее юрист так называемого «ФБК» выдвинула обвинения в адрес своих соперников в изготовлении фальшивых подписей. Скандал Соболь пыталась раздуть на фоне провала по сбору подписей за свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму: за первую неделю сбора удалось собрать лишь около 500 автографов москвичей, тогда как необходимы 4491.

Обвинения посыпались на конкурента союзника Соболь Ильи Яшина. Скандальной даме не понравились слишком быстрые темпы сбора подписей в его поддержку: более 1,8 тысяч за неделю.

И буквально три дня спустя пять сотен автографов в пользу скандалистки чудесным образом превратились в 1861. По крайней мере, такое количество назвала Соболь, заявив, что это 41% от необходимых для регистрации подписей. Примечательно, что уже 24 июня 41% превратился в 60%.

Впрочем, чудес не бывает. Объяснение такому приступу «народной любви» вскоре было найдено, и оно оказалось вполне прозаичным. Теперь скандалистке Любови придется найти объяснение действиям пойманных с поличным фальсификаторов и, вероятно, отказаться от участия в выборах.